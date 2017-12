Zulassung für Radioprogramm PELI ONE – Urban Black Musik Radio

[Norderstedt] Der Medienrat der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) erteilte der Peli One Medien GmbH i. G. die Zulassung zur Veranstaltung des Hörfunkvollprogramms „PELI ONE – Urban Black Music Radio“. Die Zulassung gilt für die Dauer von zehn Jahren. Das Musikradio setzt den Schwerpunkt auf Urban Adult Contemporary. Ergänzt wird das Programm mit überregionalen Nachrichten und Wetterberichten sowie Hintergrundinformationen zum Musikprogramm. Zukünftig soll das Programm einen größeren regionalen Bezug zum Großraum Hamburg erhalten. Bislang wird „PELI ONE – Urban Black Music Radio“ im Internet verbreitet, in Hamburg soll die Verbreitung zukünftig täglich 24-stündig über DAB+ und im Kabel erfolgen.

