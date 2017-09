BLM-Präsident sieht positive Grundhaltung als Erfolgsfaktor für DAB+ in Bayern

[Leipzig] Im Rahmen eines Interviews mit dem Fachdebattenportal Meinungsbarometer.info hat BLM-Präsident Siegfried Schneider das bayerische Kooperationsmodell zwischen dem BR und der BLM als Beispiel gebend für eine Zusammenarbeit zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der privaten Seite bei der Entwicklung von DAB+ bezeichnet. Zudem kommt die Unterstützung der Politik hinzu. Aktuelles Beispiel ist die Förderung der Digitalisierung der privaten Hörfunkangebote in Bayern durch den Bayerischen Landtag. Diese positive Grundhaltung hat dazu geführt, dass es in Bayern mehr DAB+-Programme als anderswo gibt, so Schneider.

