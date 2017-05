Große Nachfrage privater Anbieter in Sachsen

[Leipzig] Auf die Ausschreibung der SLM (Sächsischen Landesmedienanstalt) für Übertragungskapazitäten zur Durchführung einer zeitlich befristeten Erprobung mit Rundfunk und Telemedien im DAB+‒Standard in den Stadtgebieten Leipzig und Freiberg haben sich zahlreiche Anbieter gemeldet. Nach Auskunft der Medienanstalt reichten kommerzielle und nichtkommerzielle Rundfunkveranstalter Bewerbungen für insgesamt 15 Programme in Leipzig und 13 für Freiburg ein. Die SLM prüft derzeit die Zulassungsvoraussetzungen der eingegangen Bewerbungen. Da kein Auswahlverfahren erforderlich ist, erfolgt die Entscheidung zur Erteilung der Zulassungen in Kürze.

zur Pressemeldung