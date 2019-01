Fraunhofer IIS testet Katastrophenwarndienst EWF über Digitalradio DAB+

[Erlangen] Seit Mitte November 2018 werden in Erlangen auf dem DAB+-Sender des Fraunhofer IIS regelmäßig EWF-Testalarme für den Test spezieller Empfangsgeräte ausgesendet. Der Alarm auf dem DAB+ Multiplex des Fraunhofer IIS im Kanal 6A wird jeweils zur vollen Stunde ausgelöst und von speziellen Endgeräten ausgewertet, die diese Alarme empfangen können. Diese Geräte schalten dann vom regulären Programm auf den Alarm-Kanal, um die Warnmeldung wiederzugeben. Zusätzlich zur Sprachdurchsage werden dabei mit EWF über DAB+ auch mehrsprachige Journaline®-Textinformationen für Hörbehinderte und Fremdsprachler übertragen. Herkömmliche DAB+-Radios, wie sie im Handel erhältlich sind, sind von den Testalarmen nicht betroffen. Außerhalb der Alarmzeiten sendet das neu eingerichtete Programm »EWF Test« Informationen zur Funktionsweise und den Anwendungen von EWF, dessen Einführung in DAB+ in Bayern vom bayerischen Innenministerium Anfang 2017 beschlossen wurde. EWF (Emergency Warning Functionality) ist eine neue Form der barrierefreien Alarmierung innerhalb weniger Sekunden, die der digitale terrestrische Rundfunkstandard DAB+ bietet und im Katastrophenfall auch im Standby befindliche Empfänger aktivieren kann.

